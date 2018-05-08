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شاهدوا.. بعدما تهرّب من دفع الإيجار على مدى 22 سنة.. لن تتخيّلوا ماذا فعل!

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The man who's lived in a SAND CASTLE on Brazil beach for 22 years

تهرب ​مارشيو ماتولياس​ على مدى 22 سنة من دفع إيجار منزله في “ريو دي جينيرو”، ولجأ للعيش قي منزل مصنوع من الرمال.

وبدلا من العيش في إحدى الشقق الفخمة المحاذية للشاطئ والباهظة الثمن، اختار أن يكمل حياته في “قلعة الرمال” على شاطئ بارا تيجوكا في “ري دي جينيرو”.

نصّب ماتولياس نفسه ملكاً على قلعة الرمال الخاصة به ووضع تاجا على رأسه، بالإضافة إلى أنّه غير متزوج وليس له أولاد.

كما مُنح هذا الرجل لقب “الملك” من قبل السكان المحليين، وأصبح يقدّم عرضا ملكيا للسياح. ويشير إلى أنه يخاف من أن يكون داخل منزل، وكل شيء مرتب. بينما هو يحب هذا الجانب العابر من الأشياء، لذلك لا يشعر بالهوس مثل الآخرين.

يستمر هذا الرجل بترطيب القلعة بالمياه حتى لا تجف وتنهار، ومع هذا، أكّد أنّه يفضل قلعته.

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