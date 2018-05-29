شاهدوا بعد “الرجل العنكبوت”.. سبايدر مان سعودي يعود للواجهة مجددًا!

أعاد نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لشاب سعودي قام بتسلق بناية مكونة من 3 طوابق في مدينة الخبر، وذلك لإنقاذ طفل كان على وشك السقوط من النافذة.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يقوم بتسلق المبنى باحترافيه عالية، حتى وصل وأمسك الطفل، وأعاده إلى أسرته. وربط المغردون بين شجاعة الشاب السعودي وبين قصة الشاب المالي الذي أنقذ طفلا كاد يسقط من شرفة منزل عالية شمال العاصمة الفرنسية باريس.

وأعرب المغردون عن رأيهم بضرورة تكريم هذا الشاب، وأن تكون له لفتة خاصة من الجهات الأمنية أيضا لأنه يستحق.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد كرم الاثنين، المهاجر الإفريقي الشاب مامودو غاساما بعد فعلته، ومنحه الجنسية الفرنسية. ولم يكتف الرئيس الفرنسي بذلك، بل أمر أيضا بضم غاساما إلى جهاز الإطفاء على مهاراته التي كشف عنها خلال إنقاذه الطفل.