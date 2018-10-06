شاهدوا بيع أغلى سمكة “كوي كارب” في العالم بمليون جنيه إسترليني

بيعت سمكة “كوي كارب”، في مزاد علني في اليابان، بسعر قياسي قدره 1.4 مليون جنيه إسترليني، متفوقة على الرقم القياسي العالمي السابق. وتم بيعها بعد حرب مزايدة شرسة في مزرعة ساكي للأسماك في مدينة هيروشيما، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتحمل السمكة اسم S Legend، وهي من مجموعة Kohaku الأكثر تميزًا بين العديد من أنواع سمك الشبوط التي يمكن شراؤها.

ولا يُعرف الكثير عن المرأة التي اشترت السمكة، بخلاف ما يطلق عليها الآنسة “ينغينغ” وهي من تايوان.

وتعتزم مالكة السمكة، البالغة من العمر تسع سنوات، التنافس في معرض All Japan Koi، حيث من المتوقع أن تفوز للسنة الثانية على التوالي.

وعلى الرغم من عدم وجود جائزة مالية للفوز، إلا أن هيبة الحصول على اللقب لعامين على التوالي لن تؤدي إلا إلى تعزيز سمعة هذه السمكة، وفقًا لخبير كوي كوي، تيم وادينجتون.

وتم نشر صور من المزاد – والمزايدة الفائزة – على صفحة الفيسبوك الخاصة بمزرعة ساكي للأسماك المشهورة عالميًا، والتي تقوم بتربية هذا النوع من الأسماك لأكثر من 100 عام.

وستتاح الفرصة للمالك الجديد لتربية الأسماك التي لديها القدرة على إنتاج ما يصل إلى 500.000 بيضة.

والكوي، هي أنواع متعددة وملونة من أسماك الشبوط العادية، والتي تم تهجينها بطرق مشابهة لتلك التي تستخدم في تهجين الأسماك الذهبية، لإكسابها ألوانها الزاهية.