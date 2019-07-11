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شاهدوا.. ترامب يسخر من ممثل قطر خلال توقيعه على اتفاقية: يعجبني هذا

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شاهدوا.. ترامب يسخر من ممثل قطر خلال توقيعه على اتفاقية: يعجبني هذا

شاهدوا.. ترامب يسخر من ممثل قطر خلال توقيعه على اتفاقية: يعجبني هذا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وزير قطري خلال توقيعه على اتفاقية تحويل قطر للأموال لصالح الخزينة الأمريكية.

ووفقاً لفيديو نشره الناشط “أمجد طه” ، فقد انتبه ترامب ان وزيره يدقق بتفاصيل اتفاقية تحويل قطر المال لخزانة أمريكا ، قبل أن يوقع، بينما ممثل نظام قطر يوقع بسرعة ودون مناقشة أو أي تدقيق أو مراجعة، فقال لوزيره؛ يعجبني وزير قطر أفضله أكثر منك.

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