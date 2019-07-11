شاهدوا.. ترامب يسخر من ممثل قطر خلال توقيعه على اتفاقية: يعجبني هذا

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من وزير قطري خلال توقيعه على اتفاقية تحويل قطر للأموال لصالح الخزينة الأمريكية.
ووفقاً لفيديو نشره الناشط “أمجد طه” ، فقد انتبه ترامب ان وزيره يدقق بتفاصيل اتفاقية تحويل قطر المال لخزانة أمريكا ، قبل أن يوقع، بينما ممثل نظام قطر يوقع بسرعة ودون مناقشة أو أي تدقيق أو مراجعة، فقال لوزيره؛ يعجبني وزير قطر أفضله أكثر منك.
إهانة نظام تميم
انتـبه ترامب ان وزيره يدقق بتفاصيل اتفاقية تحويل قطر المال لخزانة امريكا..قبل ان يوقع
بينما ممثل نظام قطر يوقع بسرعة ودون مناقشة
او اي تدقيق او مراجعة
فقال للوزير؛يعجبني وزير قطر أفضله اكثر منك 😂(لأن يوقع وهو ساكت وبسرعة)😁. #امجد_طه
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— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) July 10, 2019