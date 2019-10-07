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شاهدوا تركي آل الشيخ: جاهزين يا بنات؟.. أتمنى ألا أسمع منكم هذه الكلمة!

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نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يبرز دور “البنات” خلال فعاليات موسم الرياض.
وعلق آل الشيخ على الفيديو قائلاً ” موسم الرياض … جاهزين يا بنات؟” وهو ما لقي تفاعلاً من قبل متابعيه خاصة من الفتيات السعوديات.

وأظهر المقطع استعداد عدد من الفتيات لاستقبال موسم الرياض بوضع الميك آب وارتداء الملابس الجديدة والمختلفة التي تعبر عن التنوع كما دعا الفيديو لمتابعة الفعاليات الخاصة بـ”الموضة” في الموسم مؤكداً على توفر الإطلالات بأنواعها الصيفية، الشتوية، الربيعية والخريفية.


كما نشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجه فيه رسالة لمتابعيه.
وقال آل الشيخ في المقطع أنه يتمنى ألا يسمع كلمة “ما عندكم إلا أغاني” تعليقاً على موسم الرياض ، مؤكداً أن الفعاليات تبلغ 3000 فعالية بينها 50 فقط للأغاني.

واستنكر آل الشيخ اهتمام البعض بالخمسين فعالية الخاصة بالأغاني وترك باقي المناسبات موجهاً إليهم سؤالاً “يعني انتوا تركتوا الـ2950 وركزتوا في الـ50؟!”.

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