شاهدوا تقرير تلفزيوني عن فضيحة فساد يدفع لمقتل إعلامية بلغارية خنقاً بعد اغتصابها!

عثر على إعلامية بلغارية تدعى فيكتوريا مارينوفا قتيلة بأسلوب وحشي السبت الماضي في إحدى حدائق مدينة”روز” الممتدة على ضفة نهر “الدانوب” الشهير، والبعيدة في أقصى الشمال الغربي البلغاري 300 كيلومتر عن العاصمة صوفيا.

واشار موقع قناة “العربية” الى ان التحقيق الأولي ألمح الى أن الدافع إلى قتلها هو تقرير تلفزيوني أعدته عن فضيحة فساد تتعلق باختلاس أموال خصصها الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع تنموية في بلغاريا.

وكانت فيكتوريا مارينوفا مديرة لقناة “تي في أن” التلفزيونية، ومحققة اعلامية شهيرة.

وقد اتضح من التحقيق أيضا، أن قتلتها قاموا بضربها على رأسها وشجّه بعنف للتخلص منها بسرعة، ثم أقدموا على خنقها حتى لفظت آخر أنفاسها، وقبلها “تم اغتصابها” بحسب ما قاله وزير الداخلية البلغاري ملادن مالينوف للصحافيين، فقد وجدت الإعلامية جثة ناقصة بعض ثيابها، ومن دون هاتفها المحمول ونظاراتها ومفاتيحها “قد لا يكون لمقتلها علاقة بالتقرير عن الفساد” مذكرا بما أشار إليه المدعي العام في مدينة “روسه” من أن التحقيق يأخذ بالاعتبار كل الفرضيات ” الشخصية أو المتعلقة بمهنتها”، كما قال.

الى ذلك دعا المتحدث باسم “حرية الصحافة” في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية هارليم دايزن بتغريدة على “تويتر” أمس الأحد إلى إجراء تحقيق عاجل ومعمّق، لمحاسبة المسؤولين عن مقتل مارينوفا، التي كانت مديرة لقناة TVN التلفزيونية وبدأت مؤخرا بتقديم برنامج حواري جديد، سمّته Detector وتناولت بأول تقاريره في 30 الشهر الماضي فضيحة فساد تتعلق باختلاس أموال خصصتها صناديق الاتحاد الأوروبي لمشاريع بنى تحتية ببلغاريا “وأشارت فيه إلى تورط محتمل لممثلين عن القيادة العليا للبلاد”، حيث تمت سرقة 30 إلى 40% من إجمالي المال المخصص أو إنفاقها على الرشاوى في بلغاريا.

وقد استضافت فيكتوريا مارينوفا في الحلقة الأولى من برنامج “الكاشف” التلفزيوني، أحد مشاهير الصحافيين الاستقصائيين في بلغاريا، وهو ديميتار ستويانوف الناشط مع موقع Bivol الشهير محليا بتحرياته الإعلامية، ومعه استضافت صحافيا من رومانيا، معروفا أيضا باستقصاءاته، هو اتيلا بيرو العامل مع موقع Rise Project الإخباري الاستقصائي، وقد تناولا معها تفاصيل عمليات احتيال نالت قسما كبيرا مما وصل كمساعدات إلى بلغاريا من صناديق تابعة للاتحاد الأوروبي، إلا أن معظمها اختفى مسروقا بعمليات قام بها رجال أعمال وسياسيون، على حد ما كشفه البرنامج الذي يعتقدون أن حلقته الأولى هي الدافع وراء التخلص من مارينوفا التي قضت عزباء بعمر 30 سنة.