شاهدوا رئيسة الوزراء النيوزيلندية تكشف كيف طلب والد ابنتها يدها

تصدرت أخبار خطوبة رئيسة الوزراء النيوزيلندية على حبيبها المذيع تلفزيوني البالغ 41 عاماً كلارك جيفورد عناوين الصحف العالمية والمحلية وذلك بعد رصدها وهي تضع خاتماً ماسياً في الأصبع الوسطى من يدها اليسرى، لتؤكد هي الأمر لاحقاً في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، الذي جاء بعد انعقاد مجلس الوزراء،حيث أعلنت أن حبيبها طلب يدها للزواج بينما كانا في إجازة في ماهيا خلال عطلة عيد الفصح، وقالت :”لقد كنا على قمة تل موكوتاهي، المطل على ماهيا، وكان هناك كلارك وأنا، وأعضاء الحماية الدبلوماسية، وزوجان من السكان المحليين من ماهيا، وكلب حاول التهام الشوكولاتة التي أحضرها لي كلارك في الوقت نفسه”.



ولوحظ تردد وارتباك أردين في الخوض بتفاصيل أكثر حول الموضوع.، وأضافت آرديرن أن الخاتم كان ملكاً لجدة غيفورد. وعن سبب وضع الخاتم في الإصبع الوسطى قالت “ليس لأني أحاول إخفاء أخبارنا عن أي شخص، لكن الخاتم ببساطة لا يتناسب مع الإصبع اليمنى، ولهذا السبب وضعته في الإصبع الوسطى”.



وفي اتصال من إحدى مقدمات البرامج الإذاعية النيوزيلندية كشفت رئيسة الحكومة النيوزيلندية أن حبيبها ووالد طفلتها تقليدي إذ قام بطلب بدها من والديها أيضاً.

إشارة إلى أن خطيبها وشريكها كلارك يساعدها في رعاية ابنتهما، نيف تي أروها، البالغة من العمر 10 أشهر، بينما تقوم آرديرن 38 عاماً بإدارة شؤون البلاد.