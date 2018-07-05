شاهدوا.. رجل خارق يمنع طائرتَيْن من الإقلاع بيديه

سجل سيرجي تسيرولنيكوف من مدينة ​كازاخستان​ رقماً قياسيًّا عالميًّا في بطولات الأعمال الخارقة، حيث استطاع منع طائرتَيْن إثنتَيْن بسرعة 120 حصانًا لكل منهما من الإقلاع، فربطهما بيديه وشدّ بكلّ قوّته لمدّة ثلاث دقائق من دون توقف.



وهذه ليست المرّة الأولى التي يقوم بها تسيرولنيكوف بأعمال خارقة إذ استطاع سابقاً إيقاف سيّارات من الدفع الرّباعي، وتحدّى نفسه مع الطائرات وهي أقوى من السيارات.

وقال في أحد تصريحاته التلفزيونيّة :”جمعت طاقتي تزامناً مع اقتراب الاحتفال بيوم العاصمة أستانا والموافق السادس من يوليو”.