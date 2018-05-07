شاهدوا.. زرافة تطيح بمخرج عالمي خلال عمله ويلقى مصرعه

خلال تصويره مسلسلاً روائياً يدور حول عائلة بريطانية أنشأت مشفى للحيوانات في الأدغال بجنوب إفريقيا؛ ويروي أحداثاً لبعض الحيوانات كان منها “الزرافة جيرالد”؛ ولذلك تعين الذهاب إلى أدغال حديقة السفاري في “برويد ستروم” لتصوير الأحداث، وفقاً لموقع “ديلي ميل” البريطاني.

لقي المخرج البريطاني ​كارلوس كارفالو​، الحائز على جائزة إيمي، مصرعه، بعد أن أطاح رأس زرافة بجسده، ليطير مسافة 16 قدماً في الهواء ويسقط على عنقه وتتحطم جمجمته.

ورغم نقله جواً إلى أقرب مستشفى، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروجه البالغة.

وقال أحد شهود العيان من فريق التصوير المرافق لكارفالو:” اقتربت الزرافة منا أثناء التصوير وبدأت بتتبعنا، لكن لم نشعر بالتهديد.. كانت تبدو فضولية، وجدها كارفالو فرصة جيدة للتصوير، فالتقط مجموعة من الصور لقدميها وجسمها، وبينما كان يعدل مقاسات عدسة الكاميرا، رفعته الزرافة برأسها في حركة مفاجئة وصادمة وأطاحت به”.