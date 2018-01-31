شاهدوا.. شاب بحالة غير طبيعية اوقفته الدوريات السعودية.. وردود فعل غاضبة

أثار مقطع فيديو، لمشهد تمثيلي، بثته إحدى قنوات “يوتيوب”، ردود فعل غاضبة ومتباينة بين متابعي وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.



حقق المقطع انتشاراً واسعاً، ويتضمن تقليدا لتقرير تلفزيوني حقيقي تمت إذاعته في بداية الشهر الجاري، ضمن مبادرة “الله يعطيك خيرها”، لمداهمات الدوريات السرية للمخالفين للأنظمة والمتهورين على الطرقات في السعودية.

ويُظهر المقطع التمثيلي، ضبط شاب تحت تأثير المُسكر، ويتحدث بطريقة بطيئة، وغير متماسكة، ويهذي بكلام غير مفهوم، ويجيب عن الأسئلة بعبارات غامضة.

يُذكر أن المقطع الحقيقي أظهر أحد الشبان الموقوفين، وهو تحت تأثير المسكر وضُبطت معه مشروبات مُسكرة، واعترف مرافق له في السيارة، بأنهم كانوا يستخدمون مادة الحشيش المخدرة.