شاهدوا.. شخص يقبل مذيعة أمريكية على الهواء ويثير غضبها

أقدم شخص على تقبيل المراسلة الأمريكية سارة ريسفت، مراسلة نشرة أخبار محطة “ويف 3” المحلية الواقعة بكنتاكي، على خدها، مما أثار غضبها، ووصفت التصرف بأنه “ليس جيدا”، ثم تابعت “لكن فلنعد إلى قصتنا”، وفقا لما جاء في صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وحاول مذيع الأخبار “جون بويل” الاطمئنان على زميلته، بعد أن عرضت المحطة تقريرا عقب الحادث مباشرة، قائلا لها “هل أنت بخير؟ هل نجوت من لصوص التقبيل من حيث تقفين؟ فهناك ضابط شرطة إذا كنت في حاجة إلى مساعدة”.

وأوضحت سارة ريسفت، في مقابلة تليفزيونية لها، أن التصرف لم يكن مضحكا، وربما أراد صاحب الموقف الشهرة: “ربما كان يعتقد أنه سيجعل أصدقاءه يضحكون وأنه سيحصل على شهرة لبضع ثوان على شاشة التلفزيون”.

وذكرت أنها لم تكن تعرف كيف تتصرف في موقف مثل هذا، وتابعت: “لقد صدمت، فقد كنت أحاول تأدية وظيفتي ولم أستطع إيقافه، هذا الأمر أحرجني، وجعلني أشعر بعدم الارتياح والضعف”.

وكشفت سارة في مقابلة لها مع صحيفة “يو إس إيه توادي”، أنها قامت بمواجهة الشخص الذي قام بتقبليها على الهواء فور توقف الكاميرا عن التسجيل وقطع البث المباشر، وقالت “بدأت في الصراخ عاليا، وقلت له أنت فظ للغاية! ولكنه كان قد ركض بعيدا”.

وأعلنت شركة كنتاكي، أنها صنفت ما وقع لسارة ريفست، بأنه “مضايقة بملامسة جسدية” وأنها ستصدر أمرا بالقبض على الرجل بمجرد تحديد هويته.