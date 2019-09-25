شاهدوا.. شرطي سعودي ينقذ طفلة من كارثة باليوم الوطني السعودي

خاطر شرطي سعودي بحياته محاولا إنقاذ طفلة من موت محتم بعدما كادت تتعرض للدهس خلال مرور موكب لسيارات تابعة للحرس الوطني والسرطة السعودي ضمن فعاليات الاحتفال الوطني السعودي الـ89.

وانتشتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه حمامة بيضاء وهي تعبر طريقاً خلال مرور الموكب وفيما حاول أحد رجال الشرطة إنقاذها من الدهس تقدمت فتاة لتعبر الطريق أيضاً فركض الشرطي نحوها بسرعة واندفع لينقذها وسقط وإياها أرضاً ولولا تدخله لكانت الطفلة تعرضت لحادث صدم قد يكلفها حياتها.

وسارت الأمور على ما يرام ولم يتعرض أحد لمكروه، وأثنى العديد من النشطاء على سرعة تدخل الشرطي وشجاعته.