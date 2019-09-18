شاهدوا.. صاعقة تضرب سيارة مرتين خلال ثوانٍ!

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو، تمّ تصويره من خلال كاميرا مثبّتة في سيارة أثناء سيرها على أحد الطرق، في مدينة ​نوفيسيبيرسك​ في ​روسيا​.

والتقطت الكاميرا المثبّتة خلال سير السيارة على طريق مكتظ ب​السيارات​ في المدينة، لحظة تعرّض سيارة رباعية الدفع كانت أمامها لضربة صاعقة.

وتعرضت السيارة لضربة أخرى خلال ثوانٍ، ولحسن الحظ لم يتعرّض الأشخاص الذين كانوا موجودين في السيارة لأي مكروه، كون هذه السيارة كغيرها من السيارات الحديثة مزودة بمانع ​صواعق​، وقد إقتصرت الأضرار على بطارية السيارة.