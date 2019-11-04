شاهدوا.. طبيب أسنان بكازاخستان يستخدم العنف مع طفل خلال علاجه ويرميه إلى الخارج

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لطبيب أسنان تم تصويره من خلال كاميرات مراقبة موجودة في عيادته وهو يقوم بتعذيب طفل صغير كان قد قصد العيادة رفقة أمه.

المقطع المصور جرى تصويره في إحدى عيادات الأسنان الموجودة في مدينة أكتاو بكازاخستان.

يظهر الفيديو الطبيب ممسكا بالطفل ومثبتا إياه على كرسي المعالجة وبشكل عنيف يقوم بالصياح عليه وتهديده والى جانبه ممرضتين يعملان في العيادة.

وبحسب عدد من المواقع فإن الطبيب قام بتهديد الطفل بمطرقة كانت بيده، من أجل أن يصمت ويجلس بهدوء، ليقوم الطبيب لاحقا بتعنيف الطفل ورميه في مدخل العيادة.

هذا وكان الطبيب قد نشر مقطعا مصورا اعتذر فيه عن تصرفه بحق الطفل.