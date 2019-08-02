شاهدوا طرافة وعفوية الوليد بن طلال مع حفيدته

شارك الأمير الوليد بن طلال متابعيه على تويتر بمقطع طريف جمعه مع حفيدته نورا، ظهر فيه وهو يركض بعيداً محاولاً الهرب منها، ليكشف السبب الغريب والمضحك في آن واحد الذي دفعه لهذا التصرف.

ظهر الأمير الوليد بن طلال في المقطع الذي نشره، وهو يفر هرباً من حفيدته نورا التي اخذت تلاحقه دون تعب، ليكشف من خلال تعليقه الذي كتبه بالعربية والإنجليزية أنها تحاول أن تنقل له عدوى الزكام قائلاً: “نورا وهي تحاول تعديني بزكمتها”.

بدا مقطع الأمير الوليد بن طلال طريفاً خاصة وأنه تصرف بعفوية شديدة، عندما أخذت حفيدته نورا تلاحقه فإذا به يراوغها حتى لا تمسك به، فخلع سترته حتى تكون حركته أسرع وأسهل أثناء الهرب منها.

كما ظهر في المقطع أصوات ضحك في الخلفية يبدو أنها لحفيدات أخريات للوليد بن طلال، اللاتي شهدن الموقف الطريف فجاء رد فعلهن الدخول في نوبة ضحك. هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها الأمير الوليد بن طلال متابعيه بلقطات عائلية، ففي عيد الفطر نشر صور عفوية جمعته مع أحفاده وهم يحتفلون بالعيد سوياً في حمام السباحة، وعلق على اللقطات قائلاً: “عيد رياضي”.