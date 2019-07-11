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شاهدوا.. طفل الامير هاري وميغان ماركل في أول ظهور له خارج القصر الملكي

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Baby Archie makes first public appearance with mum Meghan Markle

شاهدوا.. طفل الامير هاري وميغان ماركل في أول ظهور له خارج القصر الملكي

قامت ​ميغان ماركل​ بمفاجأة محبي اخبار عائلتها عندما تم رصدها في مباراة البولو الخيرية الا انها لم تكن وحدها فقد انضم إليها ابنها المولود حديثا ، أرشي هاريسون ماونت باتن وندسور ، وكذلك الدوقة ​كيت ميدلتون​ وأطفالها الثلاثة : الأمير جورج ، 5 سنوات ، والأميرة تشارلوت 4 سنوات ، والامير لويس الذي يبلغ من العمر سنة واحدة.

عمليا، لا تزال ميغان في فترة إجازة الأمومة منذ أن أنجبت أرشي في أيار الماضي، لكنها ظهرت أمس لاول مرة خارج القصر الملكي لتشجيع صديقتها اللاعبة سيرينا ويليامز في ويمبلدون.

وكانت العائلة الملكة قد احتفلت الاسبوع الماضي بتعميد أرشي مع بقية العائلة المالكة وأم ميغان.Baby Archie makes first public appearance with mum Meghan Markle Baby Archie makes first public appearance with mum Meghan Markle Baby Archie makes first public appearance with mum Meghan Markle Baby Archie makes first public appearance with mum Meghan Markle

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