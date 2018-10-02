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شاهدوا فتاة صينية تختار فستان زفافها من الإسمنت.. كيف كانت النتيجة!

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Chinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her house

أثارت فتاة صينية الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما صنعت فستاناً من مواد غير متوقعة

وبحسب صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية، فإن ​تان ليلي​، التي تبلغ من العمر 28 عاماً، وتعيش في ​مدينة لونغنان​ نسجت فستان زفاف كاملاً، بالإعتماد على 40 كيساً للإسمنت.

وأظهر مقطع فيديو الشابة مرتدية الثوب الفضفاض والساحر، الذي استغرقت صناعته 3 ساعات، مما جعله ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت تان إنها مزارعة ولم تحضر أبداً أي حصة تعليمية لتصميم ​الفساتين​، مشيرة إلى أنها صنعت هذا الثوب “بدون تفكير مسبق” في يوم ممطر، وسبق لها أن حاكت أثواباً بمواد غير عادية، مثل ​الأعشاب ​و​الزهور​ و​الصحف​.

وأضافت: “كان زوجي يقوم ببعض الأشغال في منزلنا، وحصل على عدة أكياس من ​الإسمنت​، لذلك راودتني فكرة حياكة ثوب باستخدام هذه الأكياس وعدم تضييعها”.

كما أشارت تان الى أنه “لم أكن أعتقد أن فستاني سيثير هذه الضجة، وكانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي.. أنا سعيدة لأن فكرتي أعجبت الناس”.Chinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her house

Chinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her houseChinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her houseChinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her houseChinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her houseChinese woman makes a wedding dress with 40 cement bags she found in her houseChinese woman makes a wedding dress with 40 cement شاهدوا bags she found in her house

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