شاهدوا.. فيديو طريف لأب يغمى عليه أثناء تحنيك طفلته

أثار مقطع فيديو طريف نشره طبيب أطفال سعودي شهير في جدة الدكتور همام قنديل أثناء قيامه ب “تحنيك فم طفلة حديثي الولادة أمام أبيها” تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث وثق الفيديو ردة فعل الأب الحنونة عندما طلب منه الطبيب مشاركته في “تحنيك فم الطفلة” بيده فما كان من الأب إلا الصراخ خوفًا على أذية ابنته الصغيرة حتى أغمى عليه وسط ضحكات الطبيب.

يذكر أن تحنيك المولود سنة نبوية وله فوائد طبية فهو علاج وقائي من أمراض نقص السكر في الدم، وفي التحنيك تقوية لعضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك والفكين حتى يتهيأ المولود للقم الثدي ، وإمتصاص اللبن بشكل قوي ، ومساعدة للهضم وتهييجًا غريزيًا لآلية البلع والرضاع، وأيضًا فإن للضغط على سقف حلق الطفل لأعلى أثناء التحنيك أثرًا في إعطاء الفم الشكل الطبيعي لتهيئة الطفل لإخراج الحروف سليمة من مخارجها الطبيعية عندما يبدأ الطفل في الكلام.