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شاهدوا قاد سيارته عبر 3 ولايات برفقة زوجته “المتوفاة”!

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Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat

شاهدوا قاد سيارته عبر 3 ولايات برفقة زوجته "المتوفاة"!

إعتقلت ​الشرطة الأميركية​ بولاية ​أريزونا​، ​رودني بوكيت​، والذي يبلغ من العمر 70 عاماً، بتهمة القيادة عبر 3 ولايات برفقة جثة زوجته، التي أجلسها إلى جانبه.

ونقلت صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية عن رودني قوله أن ليندا توفيت بفندق في تكساس، بينما كانا في رحلة، لذا قام بوضع جثتها في السيارة، وأكمل مسيره نحو الوجهة، التي كانا يخططان للوصول لها، دون الإفصاح عنها.

واحتجزت الأجهزة الأمنية رودني بتهمة الاشتباه في ​القتل​، بينما نقلت جثة الزوجة إلى إحدى المستشفيات وذلك لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

وتزوج رودني وليندا في العام 2011، إلا أن الزوجين كانا يفكران في الطلاق، حيث تقدمت ليندا بطلب طلاق وحماية من زوجها، في وقت سابق من هذا العام.Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat Man, 70, who was arrested with the body of his dead wife in his car was caught after a stunned worker at a Carl's Jr drive-thru in Arizona spotted him wearing only his underpants with the naked corpse upside down in the passenger seat

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