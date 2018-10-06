شاهدوا قالت له “اصمت” بعدما وجّه اليها عبارات جنسية فضربها بعنف في الشارع!

اصدرت محكمة فرنسية حكماً قضى بسجن رجل لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بالاعتداء على فتاة في حادثة أثارت صدمة وغضبا في أرجاء فرنسا، لكن الضحية عبرت عن خيبة أملها من الحكم الذي أسقط تهمة التحرش الجنسي ، وفق ما اشارت “سكاي نيوز”.

وفي السياق ذكرت وسائل إعلام محلية امس أن المحكمة قضت بسجن الرجل، الذي أشير إلى اسمه بـ” فيراز. م” فقط، لمدة 6 أشهر، كما حكم عليه بـ6 أشهر أخرى مع وقف التنفيذ.

وشمل الحكم القضائي تغريم المدان بمبلغ 2300 دولار أميركي، والتعهد بعدم إجراء أي محاولة اتصال مع ضحية حادثة التحرش، الطالبة ماري لاغير، البالغة (22عاما).

زكانت الحادثة وقعت في تموز الماضي بمحاذاة أحد المقاهي في العاصمة الفرنسية، ووثقته كاميرا المراقبة، وسرعان ما انتشر مثل النار في الهشيم.

وقد سلط الفيديو، الذي نشرته الضحية على صفحتها بموقع فيسبوك، الضوء على المضايقات التي تتعرض لها النساء في الغرب.

وفي هذا الاطار كتبت الضحية تقول يومها “قلت له “اصمت” وأكملت طريقي من دون أن أتوقف لأني لا أسمح بتصرف كهذا” فرماها الرجل بمنفضة سجائر وصفعها على وجهها بعنف أمام شهود في الشارع في وضح النهار.

وقد أدين الرجل بتهمة “استخدام العنف أو التهديد باستخدام سلاح”، لكن المحكمة قالت إنه لا توجد أدلة كافية لتوجيه اتهامات إليه بالتحرش الجنسي.

الى ذلك اعتبرت ماري لاغير الحكم مخيبا للآمال، ذلك أنه لم يدنه في مسألة التحرش الجنسي.