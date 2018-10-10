شاهدوا.. قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من طابقين بالبحرين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، صباح الأربعاء، عن سقوط قتلى وجرحى في انهيار مبنى سكني من طابقين في العاصمة البحرينية المنامة، مساء الثلاثاء.

وقالت الوزارة، على حسابها في تويتر، إن فرق الإغاثة انتشلت “3 جثث فيما توفي شخص آخر بالمستشفى متأثرا بإصابته”.

وكانت فرق الدفاع المدني والدوريات الأمنية وسيارات الإسعاف، هرعت إلى موقع انهيار المبنى في منطقة السلمانية بالمنامة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلومات الأولية تكشف أن “انهيار المبنى ناجم عن انفجار أسطوانة غاز عقب انتهاء اثنين من قاطني الطابق الثاني من طهي الطعام..”.

وذكر المصدر نفسه أن فرق الإسعاف نقلت إلى المستشفيات “20 مصابا.. تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وبليغة”.