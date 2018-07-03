الصفحة الرئيسية منوعات شاهدوا كأنه فيلم رعب.. المباني في اسكتلندا تذوب من شدّة الحر

شاهدوا كأنه فيلم رعب.. المباني في اسكتلندا تذوب من شدّة الحر

بواسطة -
0 54
شاهدوا كأنه فيلم رعب.. المباني في اسكتلندا تذوب من شدّة الحر

شاهدوا كأنه فيلم رعب.. المباني في اسكتلندا تذوب من شدّة الحر

تجتاح درجات حرارة قياسية ​بريطانيا​، خصوصاً في ​اسكتلندا​ إذ وصلت إلى 32 درجة مئوية، وهو رقم قياسي كأكثر يوم حار شهدته اسكتلندا خلال الـ23 عاماً الماضية.

وبحسب موقع “​إندبندنت​” البريطاني، فقد تبدو هذه ​الحرارة​ غير محتملة بالنسبة للبشر والحيوانات، لكن يبدو أن المباني نفسها لم يعد بمقدورها الصمود أمام هذه الحرارة، إذ لاحظ السكان أن غشاء مركز غلاسكو للعلوم قد فقد القدرة على البقاء أمام الحرارة، وبدأ في الذوبان حرفياً.

وبدا المشهد وكأنه جزء من فيلم رعب أو خيال علمي، وهو ما جعل الحدث يلفت انتباه مواقع التواصل الإجتماعي.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.