شاهدوا كأنه فيلم رعب.. المباني في اسكتلندا تذوب من شدّة الحر

تجتاح درجات حرارة قياسية ​بريطانيا​، خصوصاً في ​اسكتلندا​ إذ وصلت إلى 32 درجة مئوية، وهو رقم قياسي كأكثر يوم حار شهدته اسكتلندا خلال الـ23 عاماً الماضية.

Even buildings are sweating in this heat! 💦 pic.twitter.com/hJ7cs14Efd — BBC Scotland (@BBCScotland) ٢٨ يونيو ٢٠١٨

وبحسب موقع “​إندبندنت​” البريطاني، فقد تبدو هذه ​الحرارة​ غير محتملة بالنسبة للبشر والحيوانات، لكن يبدو أن المباني نفسها لم يعد بمقدورها الصمود أمام هذه الحرارة، إذ لاحظ السكان أن غشاء مركز غلاسكو للعلوم قد فقد القدرة على البقاء أمام الحرارة، وبدأ في الذوبان حرفياً.

وبدا المشهد وكأنه جزء من فيلم رعب أو خيال علمي، وهو ما جعل الحدث يلفت انتباه مواقع التواصل الإجتماعي.