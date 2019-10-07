شاهدوا.. “لبناني يتحرش بسعوديات ” داخل مقهى بالرياض

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يُظهر محاولة شابين لبنانيين – بحسب المتداولين – التعرف على فتيات في أحد الأماكن العامة.

وأظهر المقطع المتداول مراهنة اثنين من الشباب على نيل “سناب شات” الفتيات والآخر يتحدى أن تشرب إحدى البنات من “الشيشة” التي يحملها.

وبدأ شاب ملتحي الاقتراب من مجموعة من الفتيات ليطلب منهم الحصول على “سناب شات” الخاص بهن كما روى صديقًه موثق المقطع منادياً عليه “تعال أحمد تعال يعيب الشوم عليك”، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لشرب “الشيشة” بحسب صحيفة “المرصد”.