شاهدوا لتخليصها من الأرواح الشريرة.. إدانة معلم روحي هندي شهير باغتصاب مراهقة بالسجن 20 عاما

حُكم على معلم روحي هندي لديه ملايين الأتباع، الأربعاء، بالسجن مدى الحياة بعدما أدين بتهمة #اغتصاب مراهقة من أتباعه بحجة تخليصها من الأرواح الشريرة.

وقال راجندرا سينغ أحد محامي الدفاع: “تلقى اسارام (بابو) حكما بالسجن مدى الحياة. كما قضت المحكمة بسجن شخصين آخرين بينهما امرأة بالسجن 20 عاما”.

وأدين #اسارام_بابو (77 عاما)K الذي يدير مئات المراكز الدينية في الهند، والخارج في جلسة مغلقة بأحد سجون جودبور في ولاية #راجستان في غرب الهند، حيث انتشر مئات من عناصر الشرطة أثناء المحاكمة.

ولطالما نفى المعلم الروحي الملتحي، الذي يحث أتباعه على عيش حياة تديّن خالية من الرغبات الجنسية، اغتصاب الفتاة البالغة 16 عاما في أحد مراكزه في المدينة.

ومُنعت الصحافة من حضور الجلسة، فيما أحيط السجن بإجراءات أمنية مشددة.

والمعلم الروحي متهم أيضا باغتصاب شابة أخرى من أتباعه، وبالضلوع في مقتل طالبين اثنين في مركز آخر له.