شاهدوا لحظة طرد راكب مزعج على متن طائرة أمريكية.. والمسافر: ”لا تجبروني لا تنتهكوا حريتي”!

أثار فيديو تداوله مغردون موجة من الجدل تجاه تعامل الخطوط الجوية الأمريكية مع راكب مزعج على متن أحد، حيث أظهر فيديو لحظة تقييده في كرسي متحرك وطرده من الطائرة.

وبدأت القصة حينما كان يجلس ” بيتر في الصف رقم 36 ، ولكنه قام بتغيير مكانه إلى مقعد بجوار النافذة خلف الدرجة الأولى، وحينما حضر صاحب المقعد رفض مغادرة المقعد .

وفي هذه الأثناء قام أحد الركاب بتسجيل مقطع فيديو وظهر “بيتر ” ، وهو يصيح ويسب مضيف الطيران، ويقول إنه لن ينتقل من مقعده، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وأضاف ”لا تجبروني، لا تنتهكوا حريتي، هذا مقعدي، وإذا لم يعجبكم ذلك قوموا بتبديله وسأبقى على متن الطائرة وسأسافر“.

ثم قالت المضيفة: ”لا يمكنك التحدث إلى أي شخص على هذا النحو، ستطرد من هذه الطائرة“، ثم حذرته مرة أخرى من طرده إذا لم يعد إلى مقعده الصحيح، مما اضطر الركاب الآخرين لحمل حقائبهم والخروج من الطائرة بينما يتعامل رجال الشرطة معه بعد رفضه التحرك“.

وبينت الصحيفة ، أن الحادث أدى إلى تأخير رحلة الطيران AA2460 من دالاس فورت وورث إلى مطار لوس أنجلوس الدولي حوالي 45 دقيقة.

واختتمت الصحيفة قائلة: ”حضر 4 ضباط شرطة إلى البوابة وكبلوه في كرسي متحرك، ونقلوه إلى خارج الطائرة عندما رفض التعاون معهم. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات قد وجهت له أي اتهامات“.