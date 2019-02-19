شاهدوا لحظة هجوم صقر على كلب وصاحبته تتدخل لإنقاذه بطريقة بطولية

رصد مقطع فيديو لحظة هجوم صقر على كلب صغير في مدينة لاس فيغاس، قبل أن تتدخل صاحبته بطريقة بطولية لإنقاذ الموقف.

وقال موقع “آي بي سي نيوز” الأميركي إن الفيديو التقطته كاميرا المراقبة متواجدة بالفناء الخلفي لأحد المنازل في لاس فيغاس بولاية نيفادا.

ويظهر المقطع تربص الصقر بكلبين صغيرين كانا في الفناء الخلفي لمنزل، سيسيليا سيليز.

وذكرت سيليز “تركت يوركيز وهيدي الجمعة في الخارج بينما كنت أقضي بعض الأغراض داخل المنزل”.

وتابعت “وفجأة رأيت صقرا ينقض على كلبي، الذي لم يتجاوز عمره العام الواحد، ويحاول الهرب به بعيدا”.

وأضافت “تدخلت بسرعة ودون تفكير لإنقاذ الموقف وإبعاد الصقر عن الكلب، قبل أن يجعله فريسته”.

ووثق الفيديو ضرب سيسيليا سيليز الصقر مرات عدة بوسادة كبيرة، من أجل إطلاق سراح الكلب، حيث كان يحاول خنقه بمخالبه والانفراد به في مكان آخر.

ونجحت الفتاة في مهمتها، حيث طار الطائر بعيدا وعاد الكلب سالما إلى داخل البيت.