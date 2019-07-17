شاهدوا.. لماذا يُنصح خلال الصيف بارتداء الملابس البيضاء؟

أظهر فديو تجربة علمية أُجريت على البوالين الملونة، قدرة اللون الأبيض العالية على عكس أشعة الشمس وبالتالي تخفيف الحر، مناقضًا بذلك بقية الألوان وخاصة الغامقة التي تعمل على امتصاص الأشعة والحرارة؛ ما يؤدي للشعور بالحر الشديد عند ارتدائها صيفًا.

اللون الأبيض في الملابس لون مميز وله دلالات نفسية مريحة، فقد قام بعض المصممين خلال موسم خريف وشتاء 2018 بإضفائه على تصاميمهم، إلا أن ارتداءه يحتاج إلى بعض المقومات.

ويعتمد المصممون اللون الأبيض لكثرة النقشات والألوان التي يمكن إدخالها على الأزياء البيضاء، كما يعدّ من الألوان المفضلة في كافة المواسم كلون أساسي أو ثانوي ولكافة أنواع الملابس من رسمية وفساتين سهرات وملابس البحر وغيرها؛ لما له من انعكاسات نفسية مريحة، فهو يعدّ دليلاً على الصدق والنقاء وأن الشخص الذي يرتديه صريح لا ينوي إخفاء الأسرار.