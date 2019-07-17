شاهدوا.. ما حكم مَن حلف على أمر بأكثر من حلف ثم رجع عنه؟

أكد أستاذ الفقه المقارن الدكتور سعد السبر، أن مَن حلف على يمين فرأى خيراً منه، فليكفر عن يمينه، ثم يأتي الذي هو خير.

ورد الشيخ السبر، في حديثه لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، على سؤال وجّه له من شخص حلف ألا يتزوج ابنه من قبيلة أخرى، ولكن بحكم الواقع رجع عن حلفه، وقد أكثر من حلف اليمين في هذا الموضوع.

وقال الشيخ السبر إن الإنسان إذا حلف عدة مرات على أمر واحد، فتلزمه كفارة واحدة، وليست عدة كفارات؛ لأنه حلف على أمر واحد، مضيفاً أن على الشخص التراجع عن حلفه إذا رأى خيراً في التراجع عنه، ثم التكفير عن الحلف.

ونوه إلى أن على المسلم ألا يُدخل أبناءه وبناته في العنت والمشاكل في قضايا الزواج، بما في ذلك الإصرار على عدم زواجهم من قبيلة أخرى أو من مجتمع آخر، فينقلب زواجهم إلى ضيق وهم وكدر.