شاهدوا ما هي الشروط الغريبة لحضور المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري!

فيما يتحضر العالم لزفاف الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميغان ماركل في القصر الملكي، بدأ الحديث عن شروط غريبة لحضور المدعوين للحفل الملكي الضخم.

وفي هذا السياق، أكد خبير القصر الملكي ليونتاين شيميتوف أن من أهم شروط قبول دعوة الزفاف الملكية وحضور الحفل هي عدم ارتداء اللون الأبيض فهو لون العروس فقط وهذا عادة يتم الالتزام به في كل حفلات الزفاف، لافتاً إلى أن هذا الأمر تم تخطيه وكسر التقاليد في حفل زفاف الدوقة كيت ميدلتون، حيث ارتدت شقيقتها بيبا فستان أبيض ضيق.

وأشار إلى أنه من أهم الشروط أيضاً عدم ارتداء اللون الأسود فهو لون يدل على الحزن ويفضل عدم ارتدائه.

وأوضح شيميتوف أن الملابس الطويلة في هذا الزفاف تعد ضرورية وإلزامية حتى لو كانت شفافة فلا يمكن للسيدات في هذا الحفل السير بملابس قصيرة وعاريات السيقان، كما أنه يفضل تغطية الأكتاف أيضاً.