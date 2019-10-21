شاهدوا.. متظاهر يتحرش بمراسلة لبنانية على الهواء مباشرة

فوجئت مراسلة قناة الحدث في لبنان غنوه يتيم، بتحرش أحد المتظاهرين بها على الهواء مباشرة، أثناء تغطيتها لتظاهرات تعم كافة المناطق اللبنانية احتجاجاً على الضرائب.

وخرج المتظاهر في مقطع الفيديو من خلف المراسلة، وقال لها (هاي) ثم قام بتقبيلها من خدها، لتتفاجأ بما حدث وتضحك مستغربه.

بينما قام متظاهر أخر بتقبيل شاشة الكاميرا، وخرج أخر من خلفها بشكل مفاجئ لتشعر بالخوف.

يذكر أن هناك احتجاجات متواصله الجمعة لليوم الثاني على التوالي في لبنان، ضد الأوضاع المعيشية المتردية واحتمال زيادة الضرائب في الموازنة المقبلة.