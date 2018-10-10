شاهدوا.. مشاجرة وفوضى عارمة في مباراة كرة يد بالكويت

انتهى لقاء فريقي كرة اليد “كاظمة” و”العربي” بالكويت، يوم الثلاثاء، الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العام، باحتكاك بين حكام المباراة وقوات الأمن وبعض لاعبي كاظمة بسبب طرد زميلهم سالم عبدالسلام.

وتدخلت قوات الأمن في الملعب للسيطرة على المناوشات، إلا أن الأمر تطور إلى اشتباك بين لاعبي الفريق وقوات الأمن، حيث امتدّ الشجار بينهم لينتقل إلى غرفة ملابس الفريق.

وقد أظهرت لقطات مصوّرة الاشتباك بين لاعبي فريق كاظمة ومراقب المباراة وقوات الأمن، حيث عمّت الفوضى في أرضية الملعب إلى أن تدخّلت فرق القوات الخاصة.