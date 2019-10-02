شاهدوا مهاجر إفريقي يختبئ في مكان غريب بطائرة مغربية.. ويصل جثة هامدة

عثرت السلطات المغربية بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، على جـثة مهاجر إفريقي غيني، اختبأ بين عجلات طائرة مغربية كانت قادمة من كوناكري إلى المغرب صباح أول أمس (الإثنين).



وأوضحت “وكالة المغرب العربي للأنباء”، أن الشخص تسلل إلى مدرج مطار كوناكري مخالفاً قواعد السلامة واختبأ داخل عجلات الطائرة بغية الوصول إلى المغرب بطريقة غير شرعية.

وأفاد بلاغ للخطوط الملكية المغربية، بأن المتسلل توفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة، واكتشفت جـثته بعد هبوط الطائرة، وتم فتح تحقيق من أجل تحديد ملابسات الواقعة.