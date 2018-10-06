شاهدوا موقف محرج تتعرض له مذيعة على الهواء مباشرة.. وضحك هستيري

تعرضت مذيعة برنامج “Good Morning Britain” البريطاني لموقف محرج، عندما التقطت الكاميرات لحظة تعثرها وسقوطها على الشاشة، وذلك بعدما فقدت حذاءها في الأستوديو لتنقلب على وجهها فورًا.

ودخل باقي زملاء المذيعة بالفيندر سيدو في نوبة ضحك هستيرية، لا سيما مقدمَي البرنامج كيت غارواي وبن شيبارد، في حين هرع أحد المنتجين العاملين في البرنامج، لمساعدة سيدو على النهوض عن الأرض، وتم التقاط الموقف كله بوساطة الكاميرات.

وبعد الحادث، قالت المذيعة في اليوم التالي: “أريد فقط أن أخبر المشاهدين جميعًا بأنني بخير تمامًا، وبصرف النظر عن الكدمات التي تعرضت لها، فإنني بخير وإن كل شيء على ما يرام”.

وأضافت أنها ارتدت الحذاء الرياضي بعد الحادثة التي تعرضت لها، وعبرت عن سعادتها بمعرفتها أنها جلبت الابتسامة للمشاهدين، عندما بدأ الفيديو كليب ينتشر عبر الإنترنت.

ونشر مستخدمو موقع التدوين العالمي “تويتر” الفيديو خاصة في بريطانيا، مع إرسال بعضهم أطيب أمنياتهم لمراسلة التلفزيون بالشفاء العاجل.