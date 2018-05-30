شاهدوا.. هدم 4 مباني مرتفعة في الصين خلال 15 ثانية فقط

هدمت السلطات الصينية أربعة مباني مهجورة متوسطة الارتفاع شرقي البلاد بعد حوالي عشرسنوات من ترك المشروع دون إكماله. ويتراوح عدد الطوابق التي تحويهاالمباني الأربعة بين 28 و30 طابقا، ولم تكتمل أعمال الإنشاءات منذ عام 2009 بعد نفاد الأموال من المطور العقاري القائم على المشروع.

وكان من المفترض أن تكون المباني ضمن مشروع تحت اسم “فيزتاريا باي” كي يكون مجمعا سكنيا، وبدأ العمل عليه في مقاطعة “شاندونج” عام 2007.



تم تعليق الإنشاءات في المشروع عام 2009 بعد انسحاب المستثمر الكوري الجنوبي – وراء المشروع – عقب الأزمة المالية العالمية، وفقا لتقرير نشرته “ناشونال بيزنس ديلي”. وبعد فشل المشروع، قررت السلطات الصينية هدم المباني المهجورة الأربعة، وتمت عملية الهدم في غضون خمسة عشر ثانية فقط باستخدام مواد ناسفة. وبعد عملية الهدم، اشترى رجل أعمال محلي – لم يكشف عن اسمه – قطعة الأرض مقابل 174 مليون يوان (حوالي 29 مليون دولار).