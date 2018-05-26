شاهدوا.. ​القطط​ تتسبب في طلاق زوجين بريطانيين لـ 30 عاماً.. والمصادفة تجمعهما ليعيدا الزواج

تسببت ​القطط​ في طلاق زوجين بريطانيين، وأعادت أيضاً شمل الزوجين ليتزوجا من جديد.

وبحسب صحيفة “​ديلي ميل​”، تزوج ​تريفوز هاوز​ (82 عاما)، من ​مارلين هاوز​ (72 عاما) عام 1968 وانجبا ابنين. انفصل الزوجان لأن مارلين كانت مولعة بتربية القطط عكس زوجها الذي لم يرغب بوجود تلك الحيوانات في المنزل.



وبعد 30 عاماً من انفصالهما شاهد تريفوز زوجته في برنامج وثائقي على شاشة التلفزيون ومعها نحو 40 قطة، فقرر التواصل معها مجدداً ودعاها لتناول وجبة طعام بأحد المطاعم.

وكانت تلك المصادفة سبباً لعودة الزوجين مجدداً، واتفقا معاً على حل يرضيهما، حيث قررا أن يعيش كل منهما في منزل منفصل، كي يبقى الزوج بعيداً عن القطط.