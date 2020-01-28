شاهد: “أبناء الدوحة” فيلم وثائقي يكشف كيف انقلب “حمد” على والده أمير قطر بعد ساعات من وداعه في المطار !

كشفت قناة العربية في فيلم وثائقي بعنوان ” أبناء الدوحة “، كيف نقض أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وعده وانقلب على أبيه ، ورصد تفاصيل وخبايا الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة القطرية بحق مواطنيها من “قبيلة الغفران”.

وبين وثائقي ” أبناء الدوحة ” ، قصة صعود الشيخ حمد بن خليفة ونقضه للعهد الذي قطعه أمام أبيه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، فبعد ساعات قليلة من مغادرة حاكم قطر مطار الدوحة في 26 يوليو 1995 ، نقض حمد العهد وانقلب على ابيه معلنا نفسه أميرا لقطر ببيان أكد فيه أسفه وأنه لم يسعى للمنصب بهذه الطريقة ، من جانبه أكد الشيخ سعود بن جاسم آل ثان أحد أفراد العائلة الحاكمة ، أن الشيخ حمد دعا أبناء آل ثان إلى الديوان وأغلبهم لم يكن لديه فكرة عما يحدث من انقلاب، وتم تصويرهم وإذاعة الفيديو في الوسائل الإعلامية على أن الأسرة تبايع الشيخ حمد أميرا لقطر .

وفي اليوم التالي خرج الشيخ خليفة بتصريح لصحيفة “الاندبندنت” البريطانية ، قائلا إنه سيعود لقطر مهما كان الثمن ووصف ما فعله ابنه الشيخ حمد بالسلوك الغير طبيعي من رجل جاهل، وأبرز الوثائقي دور حمد بن جاسم ” مهندس الانقلاب” الذي بدأ بمنصب مدير مكتب وزير الشؤون البلدية والزراعية وقبيل الانقلاب ب3 أعوام تم تعيينه وزيرا لخارجية قطر . وكشف التقرير عن بداية اضطهاد أمير قطر السابق لأبناء قبيلة الغفران بعد الإعلان عن انقلاب مزعوم بعد مرور أقل من عام على انقلابه الأول على والده ليعتقل المئات من أفراد الشرطة والجيش وأفراد من العائلة الحاكمة الرافضين لانقلابه بالإضافة إلى أفراد من قبيلة الغفران التي تنحدر من قبائل آل مرة أقدم القبائل التي سكنت قطر ويصادر أموالهم الذين دفعوا ثمن ولائهم للشيخ خليفة . وتابع الوثائقي في رصد الانتهاكات الصارخة بحق قبيلة الغفران بعد أن تم طرد أفرادها من الوظائف وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية حتى وصل الأمر إلى اسقاط الجنسية القطرية عن أكثر من 6 ألاف شخص من القبيلة في أقل من 10 أعوام .