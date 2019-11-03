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شاهد .. أب يعذب إبنته بتعليقها متدلية من حافة الشرفة بمساعدة زوجته في الأردن

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأب في الأردن يقوم بتعذيب طفلته بمساعدة زوجته في مشهد يفقد معاني الإنسانية والرحمة .

حيث ظهرا في مقطع الفيديو وهما يحملان الطفلة ويقوما بقلبها رأسا على عقب وإسقاطها بأيديهما إلى أسفل حافة الشرفة ويتركان جسدها متدليا حوالي دقيقة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة الأردنية الهاشمية من إلقاء القبض على الرجل وزوجته .

وقال المقدم ” عامر السرطاوي ” الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام الأردني في تصريحات له عن نتائج التحقيقات والتي كشفت عن أن من قاما بتعذيب الطفلة هما والدها وزوجته التي تحمل الجنسية السورية وإنه تم ضبطهما والتحفظ على الطفلة .

 وسيتم تحويل القضية إلى إدارة حماية الأسرة لمتابعة التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة .

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