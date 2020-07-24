شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصلاة في آيا صوفيا باسطنبول في أول صلاة جمعة منذ تحويلها مرة أخرى إلى مسجد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقد ظهر رجب طيب اردوغان في مقطع فيديو وهو يتلو سورة الفاتحة بالمصلين.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية قرار مجلس الوزراء التركي الصادر في 24 نوفمبر 1934، القاضي بتحويل “آيا صوفيا” من مسجد إلى متحف.

وبعد قرار المحكمة بيومين أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في مسجد آيا صوفيا بانتظام، اعتبارا من اليوم الجمعة.