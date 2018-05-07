شاهد.. أزمة قناة محمد صلاح الجديدة قبل إنتهاء أزمة الطيارة.. تعرف على التفاصيل

أزمة جديدة يقع فيها اللاعب المصري محمد صلاح بسبب قناة فضائية تم إطلاقها مؤخرا، تحمل اسمه وشعار يحتوي على صورته.

كشف عن تلك الأزمة الإعلامي جابر القرموطي في حلقة الجمعة 4 أبريل من خلال برنامجه “مانشيت” المذاع عبر قناة “النهار”.

ووجه القرموطي رسالة إلى المجلس الأعلى للإعلام، للتدخل فورا وغلق هذه القناة لبثها موادٍ مسيئة لرموز الكرة المصرية سواء محمد صلاح أو لاعبون أخرون.

جدير بالذكر أن محمد صلاح مر بأزمة مع إتحاد كرة القدم المصري بسبب استغلالهم لصورته على طائرة المنتخب مع شعار الراعي الرسمي للمنتخب، في الوقت الذي يتعاقد فيه صلاح مع شركة “فودافون” على حملة إعلانات تلزمه بدفع شرط جزائي في حال ظهوره مع شركة أخرى.

وكشف صلاح أنه راسل إتحاد كرة القدم ولكنهم لم يردوا عليه! وبعد تأزم الموقف، أعلن عددا من الفنانين تضامنهم مع صلاح ودعمهم له عبر وسم #ادعم_محمد_صلاح.

لكن سرعان ما انتهت أزمة صلاح مع إتحاد كرة القدم، وشكر كل من سانده ودعم موقفه في تلك الأزمة.