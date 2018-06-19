شاهد أطول طفل في العالم يبلغ 2.11 متراً

بلغ طول الطفل الكندي ​أوليفييه ريو​ 2.11 متراً، في عمر الثانية عشرة، الأمر الذي جعله عنصراً هاماً في فريق ​كرة السلة​ بمدرسته.

وعلى الرغم من مهارته فإن أوليفيية، يتفوق على غيره بطوله الذي يسمح له بالسيطرة على الكرة والتغلب على منافسيه.

ويتميز الطفل بقدرته على التسديد دون القفز أو الارتفاع عن الأرض على الإطلاق، ما مكنه من التفوق في لعب كرة السلة على أقرانه.

وأظهرت مقاطع الفيديو الطفل العملاق يقود فريقه للفوز في عدة مناسبات، وحظيت المقاطع برواج كبير على احد مواقع الإنترنت، وعلى عدد هائل من المشاهدات.

واعتبر الكثير من المتابعين أن إشراك أوليفييه في مباريات كرة السلة مع لاعبين صغار أمراً غير عادل، ويحرم الآخرين من فرصة الفوز وتحقيق أي إنجاز، مهما كانت مهاراتهم في اللعب.