وثق مقطع فيديو لحظة قيام العاملين في هيئة المساحة الجيولوجية في جدة بأعمال تنظيف وتصنيف بقايا الحوت المنُقرض الذي تم اكتشافه موخراً بمنطقة “الرشراشية” بالقريات.

وأظهر الفيديو تواجد العاملين بمحيط المكان الموجود به بقايا الحوت المنقرض وهم يقومون بتنظيفه كما أظهرت لقطات أخرى تواجد العاملين في معمل على ما يبدو وقيامهم باستكمال أعمالهم وتنصيف بقايا الحوت.

وكان قد اكتشف علماء الجيولوجيا السعوديون مؤخرا بقايا حوت منقرض يعود إلى 37 مليون سنة، في منطقة الجوف شمال غرب المملكة، وربما يكون هذا الحيوان آخر كائن يتوقع المرء أن يعثر عليه في صحراء السعودية الشاسعة.

وبحسب العديد من علماء الجيولوجيا السعوديين يعد هذا الاكتشاف مفتاحا آخر للكشف عن تاريخ المملكة القديم عندما امتد البحر بعيدا داخل حدود شبه الجزيرة الحالية، وهو ما يفسر بالطبع على الأرجح الانقراض.

وجاء هذا الاكتشاف من قبل أحد المشاريع العديدة في العديد من المسوحات والحفريات الأثرية التي تحدث في العلا، المدينة القديمة وغير المكتشفة الواقعة بالصحراء الشمالية الغربية من البلاد.

والعلا واحة غير معروفة إلى حد كبير بالصحراء الشاسعة، شمال غرب شبه الجزيرة العربية، كانت ذات يوم مفترق طرق مزدهر ومهم على طريق البخور، وموطنا لـ 3 آلاف عام من الحضارات المتتالية القوية.