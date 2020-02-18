شاهد .. أول حفل زفاف على الطريقة الفرعوينة

شهدت القرية الفرعونية بمحافظة الجيزة في مصر مساء يوم الأحد الماضي أول حفل زفاف على الطريقة الفرعونية للعروسين ” كريم شعبان ” وهو صحفيا بجريدة الفجر المصرية وعروسه ” راندا الشيخ ” التي تعمل مدير للعلاقات العامة بالقرية الفرعونية .

وجاء ذلك وسط حضور عدد كبير من المواطنين المصريين والأجانب للإطلاع على الطقوس التي وقعت في الحفل إلى جانب الأهل والأقارب .

وقالت العروس إنها هي من اقترحت الفكرة واستغلت احتفال القرية الفرعونية بمرور 35 عاما على إنشائها لتنفيذها .. وإنهما قررا إقامة حفل زفافهما بهذه الطريقة لتعريف المصريين بطريقة الزواج عند المصري القديم وتسليط الضوء على الحضارة المصرية القديمة وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية .

وعن مراسم حفل الزفاف فبدأت في الساعة الخامسة مساءا حيث خرج العروسان لتحية الجمهور وهما يستقلان العجلة الحربية في موكبا فرعونيا وهم محاطون بالحاشية التي اصطحبتهما إلى المعبد لإعلان الزواج .

ثم قام أحد الكهنة بتتويجهما أمام أحد المعابد تيمنا بما كان يفعله المصريون القدماء في مراسم الزواج .. وكان الكاهن ممسكا في يديه بردية مكتوب عليها حكمة قالها الحكيم ” بتاح حتب ” جاء فيها : ” حين تكون رجل أسس لنفسك بيتا واتخذ لك زوجة تكون سيدة لقلبك .. أشبع جوفها واجعل قلبها فرحا ما دمت حيا فالزوجة حقلا مثمرا لزوجها ” .

وبعد ذلك اتجه العروسان إلى منزل الكاهن الأعظم الذي استكمل مراسم تزويجهما بكتابة الوصايا الخاصة بالزوجة في العصر الفرعوني .. وظهرت العروس مرتدية فستانا أبيض اللون يحيط به عدد من الإكسسوارات الفرعونية فيما ظهر العريس مرتديا عباءة سوداء .

كما حرص العروسان على الخضوع لجلسة تصوير بالزي الفرعوني الخاص بالزواج .

وانتشرت الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي وأشاد الكثير من المتابعين بالفكرة وإختلافها .