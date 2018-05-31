شاهد.. إعصار قوي يطيح بأبقار في الهواء

أثار مطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ذهول الكثيرين، إذ يكشف عن إعصار قوي للغاية يطيح بأبقار في الهواء.

يُظهر الفيديو إعصارًا ضخمًا على بعد 32 كم من مدينة “شايان” في “وايومنغ” في الولايات المتحدة. وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، شاهد أكثر من 90 ألف شخص الفيديو منذ نشره على الإنترنت، ويمكن سماع “ريد تيرمر” الذي سجل هذه اللحظة المرعبة وهو يصيح: “أبقار..أبقار تطير في الهواء”، وهو يقوم بتكبير المشهد لرؤية العديد من حيوانات المزرعة تطير في الهواء، كما يمكن سماعه وهو يقول: “علي الخروج من هنا” مع اشتداد العاصفة.

علق الكثيرون على الفيديو، إذ قال أحد الأشخاص: “لقد ظننت أن الابقار الطائرة تحدث فقط في الرسوم المتحركة”، كما قال آخر ساخرًا: “تلك الأبقار تحظى بوقت رائع”.

الجدير بالذكر أن هذا الإعصار يأتي بعد إعلان حالة طوارئ في الولايات المتحدة بسبب العاصفة “ألبرتو”، كما أصدرت السلطات في مقاطعتي فرانكلين وتايلور في فلوريدا أوامر إخلاء إلزامية لآلاف من سكان المناطق الساحلية.