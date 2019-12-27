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شاهد.. إعلامي كويتي يتعمد استفزاز متابعيه بعد ان وصفوا تغريدته بالعنصرية

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حمد سامي العلي

حمد سامي العلي

تعمد الإعلامي الكويتي حمد سامي العلي المشهور بـ حمد قلم استفزاز متابعيه وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وقال الحمد في تغريدة: قولوا لي شنو ينرفركم خل اكثر منه.
وأضاف في تغريدة أخرى: الله ارزقني ثقة الهنود وهما لابسين ساري والزغاديد 8 طبقات جنهم روست بيف.
هذا واتهمه البعض بالعنصرية ضد الهنود ولا طالبوه بضرورة احترام ثقافة الأخرين وتقبلهم حتى وان كانت ثقافتهم غريبة عنا.

ورد حمد على اتهام البعض له بالعنصرية قائلاً: اللهم صبرني على هالمجتمع.

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