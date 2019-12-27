شاهد.. إعلامي كويتي يتعمد استفزاز متابعيه بعد ان وصفوا تغريدته بالعنصرية

تعمد الإعلامي الكويتي حمد سامي العلي المشهور بـ حمد قلم استفزاز متابعيه وذلك عبر حسابه الرسمي في تويتر.

قولوا لي شنو ينرفركم خل اكثر منه — مع حمد قلم (@7amadQalam) December 26, 2019

وقال الحمد في تغريدة: قولوا لي شنو ينرفركم خل اكثر منه.

وأضاف في تغريدة أخرى: الله ارزقني ثقة الهنود وهما لابسين ساري والزغاديد 8 طبقات جنهم روست بيف.

هذا واتهمه البعض بالعنصرية ضد الهنود ولا طالبوه بضرورة احترام ثقافة الأخرين وتقبلهم حتى وان كانت ثقافتهم غريبة عنا.

اللهم صبرني على هالمجتمع 😭😂 pic.twitter.com/ehdBWfSjr2 — مع حمد قلم (@7amadQalam) December 26, 2019

ورد حمد على اتهام البعض له بالعنصرية قائلاً: اللهم صبرني على هالمجتمع.