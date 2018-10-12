شاهد: إغلاق مقهى بالسعودية بعد إقامته حفلا صاخبا.. وإحالة صاحبته للنيابة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مقهى شهير في جدة وتُسمع فيه الموسيقى الصاخبة، ويظهر به شبان يرقصون على أنغامها، وخلفهم فتاتين؛ الأمر الذي أدى لاتهام المقهى بإقامة حفلات مختلطة.

وعقب تداول المقطع أغلقت الجهات المختصة في محافظة جدة المقهى بحي الحمراء؛ بناء على توجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة، حيث تنص القوانين على عدم السماح للمطاعم بإحضار فرق غنائية واستخدام آلات موسيقية.

وكشفت المصادر، أنه تم إيقاف صاحبة المقهى، وهي مواطنة سعودية، والعاملين في المقهى من قبل النيابة العامة، التي باشرت التحقيق معهم.