شاهد.. إمرأة تلقب بـ “المرأة ​التونة​” يجعل رائحتها تشبه رائحة السّمك

تعيش ​كوني كريستي​ (43 عاماً) مع أسرتها في ولاية إنديانا الأميركية، وهي مصابة بمرض نادر يؤثّر على رائحتها ويجعلها كالأسماك​، وعلى الرغم من شمّ الجميع لتلك الرائحة إلا أنّها لا تشمّها على الإطلاق.



وبحسب صحيفة “​ديلي ميل​” البريطانية، وصفت كريستي بلقب “المرأة ​التونة​”، نتيجة لمرض وراثي نادر يجعل رائحتها تشبه رائحة السّمك.

وتؤثّر تلك الرائحة على البول والعرق، وحتى رائحة التنفّس تخرج معبّأة برائحة الأسماك. ويأتي نتيجة تناولها أطعمة محدّدة كالأسماك والبيض، حيث لا تستطيع هضمهما بشكل طبيعي، ولا تستطيع إخفاء الرائحة إلا بتناول حبوب “بروبيوتيك” والتي بدأت تناولها منذ 3 سنوات فقط، علماً بأنّها لم تعلم بأمر رائحتها إلا في سنّ الـ 19.