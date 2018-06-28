شاهد.. إنتقمت من عشيقها في حفل زفافه وهي ترتدي ​فستان الزفاف!

قررت سيدة أفريقية الإنتقام من عشيقها، حيث حضرت حفل زفافه وهي ترتدي ​فستان الزفاف​ الأبيض، لتكشف خداعه أمام عروسته الجديدة وضيوف الحفل.

وظهرت السيدة من مدينة بنوبي ب​جنوب أفريقيا​ في مقطع فيديو، وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، وهي تصرخ في وجه العريس، الذي كان يطلب منها الرحيل، بينما ظهرت سيدة أخرى في الخلفية وهي تتابع الشجار.

واشتدت حدة المشاجرة بين العشيقة والعريس، وبدأت أصواتهما ترتفع بالمكان، لتتعالى أصوات الحضور أيضاً، وبدأوا في التقاط مقاطع الفيديو للواقعة، ونشرها عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.