تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة خليجية ظهرت فيه مع سيدة اسيوية بينما كانت تتحدث عن العاملات المنزلية وتصفهم بالخدم.

وبدأت السيدة الخليجية كلامها بالقول “التيك توك كله بسالفة الخدامات احنا في رمضان يزيد سعرنا احنا طبخنا عنك احنا نضفنا عنك” ثم اردفت “حبيبتي انت لا طبختي عني ولا نضفتي انا علمتك الطبيخ وعلمتك النظافة وعلمتك الكلام وعلمتك كيف تردين علي ما تبين مع السلامة”.

هذي جريمة بحق الانسان لازم تتدخل الجهة المعنية وان شاء الله قريباً نسمع تم القبض.

ان اكرمكم عند الله اتقاكم . — RM. (@kroos_8t) March 10, 2021

وتابعت “عطيناكي موبايل اللي كنتي تمسكين موبايل صغير وعندك فايسبوك وعندك تيك توك وعندك سناب شات ما تبين يا قلبي مع السلامة يروح كلب يجي بداله عشرة”.

والغريب انه وبعد كل هذا الكلام والهجوم قامت السيدة باحتضان عاملتها وقالت “ما نعتبرها خادمة بل نعتبرها واحدة من العائلة”.

وقد اثار الفيديو استياءا واسعا بين المتابعين الذين استنكرو طريقة كلامها والتي وصفوها بالمستفزة حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “هذي جريمة بحق الانسان لازم تتدخل الجهة المعنية وان شاء الله قريباً نسمع تم القبض. ان اكرمكم عند الله اتقاكم .” و “اول وصفتهم بأنها – كلاب – بعدين وصفت خادمتها وقالت انها وحدة من العايلة وش التناقض !! مو معناته دافعة فلوسك تخلينها عبدة عندك” و “الاخلاق الاخلاق الاخلاق اول شي تحتاجين تتعلمينه والمفروض تتعاقب ع تصوير والاالفاظ”.

لقمة العيش — بندر الشريف #بؤساء (@sirgulit) March 10, 2021

الله معطينا من فضله ونحب ندلع انفسنا ،، واغلبنا موظفات تحتاج من تساعدها عشان تهتم بنفسها وزوجها وتربي عيالها — سينام (@5yalh7) March 10, 2021