تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق اعتداء مواطن كويتي على مقيم من الجنسية المصرية يعمل ” كاشير ” في جمعية ” صباح الأحمد ” في الكويت .

حيث يظهر في مقطع الفيديو المواطن الكويتي وهو يقوم بصفع العامل المصري على وجهه أكثر من مرة .

كما ظهر صوت شخص يعلق على مقطع الفيديو يقال إنه رئيس الجمعية الذي أبدى إعتراضه على ما حدث للعامل المصري وشعوره بالحزن لما تعرض له خاصة وأن العامل قد اشتكى له من قبل من تعرضه للإهانة .

وأعلن رئيس الجمعية استقالته من نصبه اعتراضا على ما حدث كما طالب العاملين الوافدين بالجمعية أيضا بتقديم استقالتهم طالما لم يستطع المسئولين رد حقوقهم كاشفا تعرضهم للإبتزاز ودعوتهم إلى التنازل عن حقوقهم بعد ما يتعرضون له .

وجاء أحد تعليقات المتابعين بأن الحكومة الكويتية اتخذت إجراءات فور وقوع الحادث وإن الرجل يجري معه تحقيق الآن .