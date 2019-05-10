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شاهد… اعلان توعوي لـ محمد صلاح: “الحياة احلى من غير تدخين”!

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يواصل النجم المصرى المحترف فى صفوف نادى ليفربول الانجليزى محمد صلاح رسائله الهادفة للجمهور المصرى، فبعد الحملة الشهيرة التى قدمها صلاح منذ عدة شهور لمحاربة ادمان المخدرات، والتعاطى، يعود النجم المصرى محمد صلاح لمواجهة التدخين هذه المرة.

صلاح نشر عبر حسابه على “تويتر”، اعلانا قدمه بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، حيث ظهر شخص يشبه محمد صلاح يلعب بالكرة، ثم يتركها ويجلس ممسكا بعلبة سجائر، ويخرج سيجارة ويشعلها ويدخنها، ثم من بعيد يظهر محمد صلاح قائلا “ايه .. افتكرت أن أنا .. خفت عليا .. طب ما تخاف على نفسك” لينظر بعدها إلى شبيهه الذى يقوم بإطفاء السيجارة فورا وأختتم “الحياة أحلى من غير تدخين”.

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